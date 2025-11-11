Студенческий стартап разработал уникальный игровой интерактивный симулятор

Уровень технологической готовности проекта соответствует TRL — 5. Разработан упрощенный прототип, технологические компоненты прошли лабораторную проверку. Создан MVP (минимально-жизнеспособный продукт) для двух человек. Ведется разработка ПО.

© InScience

«Основу продукта составляет идея "живой" командной кабины-аттракциона, которая объединяет механическое чувство управления реальной машиной и гибкость цифрового контента. Конструктивно эта идея реализована через пространственный каркас из профиль-трубы, собираемый как конструктор. Узлы стягиваются эксцентриковыми замками, а силовая жесткость достигается замкнутой коробчатой геометрией подиума. Такая модульность позволяет упаковать кабину на две палеты, пройти через стандартный дверной проем и развернуть симулятор на площадке за один рабочий день без спецтехники», — рассказал лидер проекта Владимир Ефимов.

Команда стартапа планирует масштабировать проект в регионы через франшизу, а также разработать исторические и образовательные сценарии игр. Подана заявка на полезную модель в Роспатент. Большая часть компонентов электроники и ПО основаны на отечественных компонентах. По словам разработчиков проекта, в отличии от зарубежных решений и отечественных аналогов, это единственная модель в своем ценовом сегменте, которая предлагает полноценную физическую кабину с реалистичными рычагами, педалями, вибрацией, направленным звуком, дымом и подвижной платформой. Кабина имеет модульную конструкцию. Это позволит быстро обслуживать и обновлять контент через OTA-прошивки.

Проект участвует в акселерационной программе ВолгаTECH.INFO 2025 в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)» (ФП Технологии). Оператором акселерационных программ проекта выступает Платформа Национальной технологической инициативы (Платформа НТИ). Также проект прошел защиту на всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом» (бакалавриат). Победитель конкурса «Студенческий стартап 2025».