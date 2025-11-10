Авторы Elden Ring Nightreign поделились планами на релиз дополнения

Для Elden Ring Nightreign готовится дополнение, и его релиз состоится в рамках текущего финансового года. То есть до конца марта 2026 года.

© кадр из игры

Ранее ожидалось, что DLC выйдет в конце 2025 года, но мы уже «здесь». Так что придётся немного подождать. Напомним, что составе дополнения обещают новых персонажей и боссов, но сами фанаты также надеются на новую карту.

Elden Ring Nightreign — кооперативный спин-офф оригинальной Elden Ring — превзошёл все ожидания владельцев FromSoftware. Игра вышла 30 мая на PC, PlayStation и Xbox и в тот же день привлекла более 2 млн игроков. В июле этого года стало известно, что её тираж превысил 5 млн копий.

На 2026 год у FromSoftware уже запланированы релизы Elden Ring Tarnished Edition и The Duskbloods. Кроме того, ходят слухи, что компания готовит ремастер Dark Souls 3 или новую Armored Core.