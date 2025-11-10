Геймдиректор Escape From Tarkov не боится возможного хейт-бомбинга на релизе

Руководитель Battlestate Games, разрабатывающей хардкорный шутер Escape from Tarkov, Никита Буянов заявил, что не боится хейтеров. Он предполагает, что на релизе онлайн-игру ожидает взрыв негативных отзывов, но не сильно беспокоится по этому поводу. Команда полагается на механизмы Steam, которые предусматривают намеренное занижение рейтинга и умеют бороться с ним.

© кадр из игры

«Есть те, кто хотят нас бомбить. Пусть попробуют, посмотрим, что из этого выйдет» — сказал он — «Этот релиз в Steam задуман не ради обзоров или оценок, он ради тех, кто хочет играть через Steam».

Однако Буянов добавил, что не будет давать бесплатный доступ тем, кто уже купил игру на сайте. Он привёл довод, мол, «так никто не делает», да и технически «невозможно» раздать миллионы ключей. Так что тем, кто желает играть именно через Steam, придётся приобретать шутер заново. С другой стороны, геймеры, что специально ждали релиза на платформе Valve, наконец смогут присоединиться к веселью.

Напомним, что не так давно разработчики заявили: у них припасено «несколько трюков», чтобы избавиться от читеров, которые могут появиться после релиза и опубликовали взрывной трейлер. Escape From Tarkov выйдет из раннего доступа 15 ноября.