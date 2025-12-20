Почему Nintendo не стоит беспорядочно регистрировать патенты?

Новость о том, что патентное ведомство США собирается повторно рассмотреть патент, зарегистрированный Nintendo в начале сентября, приятно удивила многих. Японский издатель, пожалуй, зашел слишком далеко в защите своих интеллектуальных прав. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему, и как поражение Nintendo в битве за патент пойдет игровой индустрии на пользу.

Патент, поданный Nintendo, описывает очень распространенную игровую механику; зарегистрировав его, компания повела себя как самый настоящий патентный тролль, а не уважаемое издательство. Ведомство по патентам и товарным знакам США проморгало очень плохое решение — и теперь, вероятно, пытается исправить ошибку.

Nintendo широко известна в игровой индустрии своей любовью к судебным искам. Милый имидж дружелюбных, детских персонажей компании резко контрастирует с неумолимой агрессией ее юристов — примерно так же, как и в случае Disney. И хотя юридические решения издателя часто подвергаются критике со стороны фанатов, сама индустрия в целом тихо одобряет политику Nintendo. Ярая охота на пиратские группы, моддеров и взломщиков воспринимается как что-то, что идет скорее на благо игровой индустрии, даже несмотря на негативную окраску подобных действий в сообществе игроков.

Но инцидент с патентом — исключение. Нет почти никого, кто не называл бы патент Nintendo безумным, недальновидным, опасным для разработчиков ходом. Хотя новости о его регистрации вызвали бурную реакцию общественности, скорее всего, патентное ведомство наверняка приказало повторно рассмотреть заявку лишь после закулисных обсуждений жалоб, озвученных представителями игровой индустрии.

Тот факт, что заявку на патент рассмотрят повторно — однозначно хорошая новость. Если ее отклонят после повторного изучения — еще лучше. Но это не отменяет того, что Nintendo в принципе не стоило подавать патент, а ведомству — регистрировать его. Не говоря уже о том, что одна хорошая новость не решает системную проблему: патентные организации по всему миру, похоже, недостаточно подкованы в геймдеве, чтобы разбираться с нюансами игровых патентов. Nintendo же просто воспользовалась недостатком ясности в формулировках и подала целую пачку патентов, способных поставить под прямую угрозу многие другие компании в индустрии — включая близких партнеров самих японцев.

Конечно, Nintendo не впервой регистрировать собственные патенты, но последняя серия поданных документов мотивирована скандальным судебным разбирательством со студией Pocketpair — разработчиком Palworld. Иск о нарушении патентных прав против студии разбирается в Японии уже более года, и его решение во многом зависит от зарегистрированных патентов. Американские патентные права вряд ли как-то на него повлияют, но, тем не менее, они связаны между собой. Патентные регуляторы Японии гарантированно обратят внимание на решение коллег из США.

Palworld запустилась под неофициальным слоганом «Pokemon с пушками». Pocketpair не имела к этому никакого отношения, но так уж получилось, что это словосочетание идеально сформулировано для того, чтобы вызвать у юристов Nintendo инсульт. Даже на релизе игры было очевидно, что издатель, скорее всего, подаст на Pocketpair в суд. Но иск, подкрепленный ужасающе широкими патентными претензиями — худший способ из всех, что Nintendo могла выбрать.

В данном случае можно провести параллель между делом Nintendo против Palworld и схожей борьбой Sony против Tencent на почве Light of Motiram — игры, которая, по мнению Sony, незаконно копирует серию Horizon.

Претензия Sony строится на гораздо более традиционном, понятном аргументе. Копируя многие ключевые элементы Horizon, Tencent рискует причинить ущерб интеллектуальной собственности Sony, запутав покупателей и выдав собственный продукт за нечто принадлежащее к чужому бренду. При этом Sony не настаивает на правах собственности на индивидуальные геймплейные механики — она беспокоится, что копирование стольких элементов Horizon приведет к появлению «клона».

Логику Sony можно легко понять. Особенно в свете слухов о том, что Tencent якобы предлагала создать новую игру по франшизе Horizon, но после отказа просто решила дать наполовину готовому продукту другое название. Palworld же далеко не так похожа на Pokemon, и Nintendo будет тяжело убедить кого-то, что Pocketpair просто скопировала ее игры.

Но это не значит, что у Nintendo попросту не было другого выбора. Издатель вполне мог не приниматься за патентный троллинг и пойти другим путем — промолчать. Понятно, что любая студия почувствовала бы раздражение от успеха другого проекта, явно вдохновленного ее оригинальным творчеством. Однако на месте Nintendo рассудительные компании, поняв, что судиться здесь не из-за чего, просто вздохнули бы и махнули рукой.

Nintendo же, как и ее юристы, не всегда действует рассудительно. Агрессивную защиту интеллектуальной собственности можно понять и принять; издатель до сих пор активно пользуется своими старыми франшизами, поэтому резонно, что компания оберегает их. Но в последнее время возникает впечатление, что Nindendo идет на поводу у сорвавшегося с цепи юридического департамента, который не думает о благополучии компании в долгосрочной перспективе.

Каким бы ни был вердикт суда в деле против Pocketpair, Nintendo не стоило заходить слишком далеко. По факту, издатель может лишь повредить самому себе, поскольку его действия также влияют на ключевых партнеров по игровой индустрии, а патентные регуляторы в разных юрисдикциях могут счесть такое поведение непорядочным.