Видеокарты RTX 5070 Super и RTX 5080 Super выйдут в третьем квартале 2026 года

Авторитетное издание Videocardz поделилось актуальными планами NVIDIA на выпуск видеокарт линейки RTX 5000 Super. Журналисты обратили внимание на посты восточных инсайдеров, которые не раз сообщали достоверную информацию о продуктах NVIDIA.

Так, корпорация в очередной раз отложила релиз RTX 5000 Super. Сейчас релиз новых видеокарт запланирован на третий квартал 2026 года — период с июля по сентябрь. По данным источников, NVIDIA до сих пор не предоставила дизайн-документы производителям чипов, поэтому технически компания не откладывала релиз линейки Super.

Главной особенностью новых моделей станет увеличенный объём видеопамяти благодаря модулям с 3 ГБ. Вполне возможно, что это не последний перенос RTX 5000 Super.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Super

  • CUDA-ядра: 6400
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 18 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 192 бита
  • Пропускная способность: 672 ГБ/с
  • Энергопотребление: 275 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5070 Ti Super

  • CUDA-ядра: 8960
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 896 ГБ/с
  • Энергопотребление: 350 Вт.

Возможные характеристики видеокарты RTX 5080 Super

  • CUDA-ядра: 10752
  • Тактовая частота: неизвестно
  • Память: 24 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Пропускная способность: 1024 ГБ/с
  • Энергопотребление: 415 Вт.