Виртуальную Нижегородскую ярмарку создали в Minecraft

© В городе N

Фанат компьютерной инди-игры Minecraft (12+) построил в виртуальном мире копию Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали представители Ярмарки в соцсетях.

Судя по скриншоту, неизвестный игрок создал не только историческое здание, но и площадь перед ним, на которой расположился фонтан и две ели, а еще рядом со строением можно заметить памятник.

Не криво сложено, не наспех, а с толком, с разумом и с приглядом. Хвала трудолюбию, пусть ваши дела на этой неделе идут так же складно, — написали в пресс-службе организации.

Напомним, в прошлом году приволжская столица появилась в браузерной игре «Смута» (12+). Разработчики компании Cyberia Nova добавили в свое детище дополнение, которое назвали «Смутное время: Нижний Новгород».

Самые интересные и срочные новости читайте в Telegram-канале «В городе N»