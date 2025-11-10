PS Portal превратилась в полноценную облачную консоль

Учитывая высокий спрос на Nintendo Switch 2, Sony улучшает функциональность PlayStation Portal, предлагая стриминг тысяч игр без подключения к консоли PS5.

Теперь владельцы подписки PlayStation Plus Premium смогут запускать множество игр из своей библиотеки, включая популярные проекты вроде Grand Theft Auto V, Borderlands 4 и свежей Ghost of Yōtei.

На данный момент общее количество доступных для облачной трансляции игр через PS Portal Cloud составляет 2845. Среди них – крупные эксклюзивы Sony, например Ghost of Yōtei и Astro Bot, а также проекты сторонних студий, такие как Borderlands 4 и Final Fantasy VII Rebirth. Поддерживаются также игры из сервиса PS Plus и раздела классических проектов. Для удобства пользователей реализован обновлённый интерфейс с тремя разделами: Remote Play, Cloud Streaming и «Поиск».

Remote Play предполагает использование существующей PS5 для трансляции локально установленных игр на PS Portal. Этот способ не требует подписки PS Plus Premium, в отличие от режима Cloud Streaming. Функция поиска позволяет быстро находить все игры, совместимые с облачным стримингом.

Среди других новых возможностей, доступных как для Remote Play, так и для Cloud Streaming, – поддержка 3D-аудио при использовании совместимого аудиоустройства (например, беспроводных наушников Pulse Explore), экран блокировки с паролем и экран состояния сети, чтобы владельцы PS Portal могли быстро проверить качество соединения.