5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Service With A Shotgun

Гибрид старомодного шутера и визуальной новеллы о клерке, который работает в единственном магазине продуктов, не закрывшемся в связи с зомби-апокалипсисом. В Service With A Shotgun игроку предстоит не только обслуживать покупателей, но и регулярно защищать магазин от нежити — как раз здесь в дело и вступают шутерные механики. По мнению самого разработчика, игра понравится тем, кто любит Urban Myth Dissolution Center и VA-11 Hall-A.

© Steam

The Last Caretaker

В ранний доступ Steam вышла The Last Caretaker: интригующая «выживалка» для одного игрока, которая делает акцент на жесткой научной фантастике. Протагонист — робот, которому поручено перезапустить жизнь цивилизации после страшного катаклизма. А для этого необходимо исследовать океан в поисках ресурсов, которые помогут наладить инфраструктуру и работу всяческих машин. The Last Caretaker уже получила свыше 1 000 положительных отзывов, что необычайно много для игры, только вышедшей в ранний доступ.

© Steam

The Apothecary of Trubiz

The Apothecary of Trubiz предлагает игроку примерить на себя роль аптекаря, который должен снабжать клиентов правильными лекарствами. Есть лишь одна проблема: книга рецептов, где записаны формулы для варки снадобий, написана на неизвестном языке. Поэтому текст предстоит расшифровывать путем проб и ошибок.

© Steam

Reentry

Из раннего доступа вышла Reentry — реалистичный симулятор космических полетов, созданный на основе космических программ NASA. Причем симулятор очень серьезный: проект разработан специально для знающих энтузиастов, хоть со скидкой для людей, которые хотят получить «игру».

© Steam

No Players Online

Наконец, No Players Online — расширенная версия культового инди-хоррора 2019 года. Она посвящена путешествию по серверам заброшенного мультиплеерного шутера, хотя игрок также сможет изучить вымышленную операционную систему и веб-браузер, где можно скачивать другие таинственные игры. Проект однозначно приглянется тем, кто любит ощущение меланхолии, которое можно почувствовать в оставленных игроками ММО.