NVIDIA начала производство GPU Rubin и получила образцы памяти HBM4

Следующее поколение графических процессоров NVIDIA Rubin официально перешло в стадию производства.

Об этом сообщил Дженсен Хуанг во время визита на TSMC в Тайване. По его словам, первые экземпляры Rubin уже поступили в лаборатории компании, а теперь GPU запускаются в производственную линию — всего через несколько дней после первых тестов.

Rubin станет основой новой архитектуры для суперчипов Vera Rubin, ориентированных на ИИ-задачи и дата-центры. Новые GPU будут использовать память HBM4, образцы которой NVIDIA уже получила от всех ведущих производителей — SK Hynix, Micron и Samsung.

Высокий спрос на актуальные чипы Blackwell заставил TSMC увеличить выпуск 3-нм пластин на 50%, чтобы подготовиться к грядущему росту потребности в Rubin.

Серийное производство GPU Rubin запланировано на III квартал 2026 года, а первые поставки предназначены для дата-центров OpenAI в рамках соглашения на сумму около $100 млрд.