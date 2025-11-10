«Ъ»: эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М» в РФ прекратили

Эксперимент по сборке процессоров «Байкал-М» в Калининградской области остановили из-за дефицита комплектующих. Об этом рассказал гендиректор российской бесфабричной компании, занимающейся проектированием интегральных микросхем в интервью «Коммерсанту».

Речь идёт о заключительном этапе производства — корпусировании, когда полупроводниковый кристалл помещают в защитный корпус. Эта операция требует высокой точности и используется для защиты чипа от повреждений и воздействия внешней среды.

По словам Евдокимова, трёхлетний эксперимент, проходивший на площадке GS Nanotech, дал хорошие результаты, но развивать проект дальше не получается из-за нехватки кристаллов на рынке.

Гендиректор GS Nanotech Сергей Пластинин уточнил, что на финальном этапе удалось получить 74–85% пригодных чипов. Чтобы выйти на стабильное качество в 98%, нужно значительно больше кристаллов. Кроме того, для серийного выпуска необходимо собирать не меньше тысячи микросхем в месяц, а во время эксперимента речь шла лишь о десятках экземпляров.

Процессор «Байкал-М» — это отечественный восьмиядерный чип с частотой до 1,5 ГГц и энергопотреблением менее 35 Вт. Он подходит для систем, где важна безопасность, и может использоваться в офисных компьютерах, терминалах, банкоматах, хранилищах данных, мини-серверах и промышленном оборудовании.

Компания «Байкал Электроникс» основана в 2012 году и занимается разработкой микросхем на архитектурах ARM и MIPS. В 2021 году она подписала соглашение с холдингом GS Group о совместном производстве вычислительной техники в России.