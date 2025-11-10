Представлен геймерский монитор ViewSonic с 180 Гц дешевле 10 000 рублей

Компания ViewSonic представила на китайском рынке новый игровой монитор под модельным номером VX25G26-2K-2. Устройство ориентировано на геймеров, которым необходима высокая производительность в компактном форм-факторе. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Новинка оснащена 24,5-дюймовой Fast IPS панелью с разрешением QHD (2560 на 1440 пикселей) и нативной частотой обновления 165 Гц, которую можно разогнать до 180 Гц. Монитор обеспечивает четкое и детализированное изображение благодаря плотности пикселей около 120 PPI, а также гарантирует плавность движений благодаря времени отклика в 1 мс (GtG).

В отношении цветопередачи ViewSonic VX25G26-2K-2 охватывает 100% цветового пространства sRGB и 95% DCI-P3. Для улучшения контрастности и яркости в совместимых играх и видео поддерживается стандарт HDR10, однако пиковая яркость устройства ограничена 300 нитами.

ViewSonic внедрила аппаратную защиту Eye ProTech+ Gen 2, которая снижает интенсивность вредного синего света до уровня ниже 40% без искажения цветопередачи. Монитор также имеет статическую контрастность 1000 к 1 и 8-битную глубину цвета.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-миллиметровый аудиовыход. Устройство поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что помогает устранить разрывы изображения и обеспечить плавную подачу кадров.

В Китае устройство продается по цене 811 юаней, что по курсу на 9 ноября 2025 года равно примерно 9200 рублям.

