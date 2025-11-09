В России предложили запретить игру Roblox из-за педофилов в ней

В России предложили ввести полный запрет на популярную онлайн-игру Roblox для несовершеннолетних пользователей. Соответствующие обращения направлены руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с требованием взять игровой симулятор на особый контроль и остановить его дальнейшее распространение. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на председателя межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Ивана Курбакова, который является автором данной инициативы и обращения в перечисленные ведомства.

По словам активиста, платформа стала источником множества скандальных инцидентов, а недавнее расследование The Guardian выявило на ней активность педофилов. Злоумышленники вступают в контакт с детьми, рассылают им сомнительные предложения и склоняют к противоправным действиям. Ранее в Roblox также обнаружили сценарий, предлагавший пользователям «взорвать» Чернобыльскую АЭС.

Курбаков призвал ведомства ввести обязательную маркировку контента 18+, наладить систему строгого контроля и разработать механизмы для блокировки опасных игр.

«Прошу рассмотреть возможные меры по защите детей от негативного воздействия компьютерных игр и обеспечить их безопасность в цифровой среде», — отметил он в своем обращении.

Проблемы с модерацией в Roblox подтверждаются независимыми журналистскими расследованиями. Британская репортер Сара Мартин в ходе эксперимента столкнулась с домогательствами, буллингом и попытками склонить ее к непристойностям, несмотря на активированную функцию родительского контроля.