В Telegram заработал бесплатный эмулятор культовых шутеров Doom и Doom II

В мессенджере Telegram стал доступен эмулятор TRUEDOOM, который позволяет запускать культовые шутеры Doom и Doom II без установки сторонних приложений. Об этом сообщил канал «Пятьдесят Четвертый», автор которого реализовал данный проект.

Решение доступно на современных смартфонах, а также в веб-версии на ПК. Проект доступен в боте @truedoombot. По словам автора, ключевой задачей разработки стала демонстрация технологически стабильной реализации на фоне предыдущих попыток адаптации культового шутера под Telegram, которые, по его словам, не обеспечивали должного качества и использовались для продвижения сторонних проектов сомнительного характера.

Собственная реализация автора канала «Пятьдесят Четвертый» построена на базе WebAssembly и оптимизирована для мобильных устройств.

Функциональные особенности TRUEDOOM предусматривают доступ к Doom и Doom II, настраиваемое сенсорное управление, поддержку полноэкранного режима, включение полных версий первых эпизодов обеих игр и кроссплатформенный запуск.

В прошлом энтузиаст выпускал в Telegram порт Wolfenstein 3D, Dune II и других проектов.

