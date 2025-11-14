Боец UFC отреагировал на анонс GTA 6 рассказом о своем профессиональном пути

Боец UFC Терренс Маккинни отреагировал на официальный анонс даты выхода Grand Theft Auto 6, сравнив временной промежуток между играми с собственным жизненным путём.

«Когда вышла GTA 5, мне только исполнилось 19 лет. С тех пор я пережил передозировку, дважды был в состоянии клинической смерти, отказался от вредных привычек, начал заниматься реслингом, перешёл в ММА, добился контракта с UFC, где начал побеждать соперников нокаутом в рекордно короткие сроки. Я продолжал упорно работать, и, как ни удивительно, до сих пор нахожусь здесь, занимаясь этим изо дня в день. Я уже даже не удивляюсь», — написал Маккинни в своём аккаунте в социальной сети Х.

Издание Rockstar Games официально объявило, что выход GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года. Разработчики объяснили перенос срока необходимостью довести игру до должного уровня качества.