Guardian узнала о виртуальном насилии от участников Roblox

Популярная среди детей игра Roblox становится все больше похожей на «рай для педофилов». Об этом журналистка Сара Мартин написала в статье для британского издания The Guardian.

Она рассказала, что провела неделю в онлайн-игре, где зарегистрировалась довольно легко, представившись восьмилетней девочкой и поставив отметку, что создает учетную запись с разрешения родителя. При этом ей были предложены недетские образы и костюмы для создания персонажа. Так, Мартин в игре стала похожа на «Барби-стриптизершу», с глубоким декольте и в обуви на высоких каблуках. По ее словам, за это время ее персонаж «подвергся кибербуллингу, сексуальному насилию и издевательствам» со стороны других участников игры — «и все это при включенных настройках родительского контроля».

Во время игры некоторые пользователи писали ей в личный чат непристойные вещи, просили не показывать переписку родителям. Один из игроков преследовал персонажа журналистки и гадил ей на голову, а однажды ее аватар избила толпа других персонажей, называя ее «свежим мясом», рассказала Мартин.

Автор статьи подчеркнула, что ежедневно в игре участвуют более 100 млн пользователей, почти половина из которых дети младше 13 лет. Она усомнилась, что Roblox является безопасной платформой для детей, отметив, что это скорее «рай для педофилов».

При этом, указала корреспондент, недовольство по поводу этой игры растет. Еще в прошлом году американская инвестиционная фирма Hindenburg Research назвала Roblox «откровенно непристойным местом скопления педофилов». В июле в Калифорнии на Roblox подали в суд, после того как была изнасилована 11-летняя девочка участником игры.

Ранее в России задумались о блокировке Roblox из-за Чернобыльской АЭС в игре.