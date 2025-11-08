Россиян предупредили о побуждающих к незапланированным тратам мобильных играх

Центр цифровой экспертизы Роскачества запускает масштабное исследование мобильных игр жанра «три в ряд» с целью выявления манипулятивных механик, побуждающих пользователей к незапланированным тратам и чрезмерному вовлечению. Об этом представители организации рассказали РИА Новости.

В выборку вошли 14 игр, отобранных по количеству установок, включая международные хиты Candy Crush Saga, Homescapes и Royal Match, а также проекты российских разработчиков — «Планета Самоцветов» и «Мир домовят».

Экспертиза будет проведена с использованием собственной методологии Роскачества. Специалисты оценят, применяют ли разработчики инструменты, искусственно увеличивающие сложность прохождения уровней, ограничивающие прогресс или стимулирующие импульсивные покупки, в том числе через навязчивые предложения внутриигровых платных бонусов.

Как отмечают аналитики организации, ключевой особенностью жанра «три в ряд» является частая практика продажи дополнительных ходов при минимальной нехватке (нередко 1–2 хода) для завершения уровня — сценарий, который повышает вероятность спонтанных платежей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул, что, в отличие от сюжетных и ролевых игр, проекты жанра «три в ряд» зачастую воспринимаются пользователями как time-killer, что снижает критичность к игровой экономике и повышает уязвимость аудитории. Ситуацию усугубляют упрощенные модели оплаты — в частности, покупки в один клик и списания через счет мобильного оператора.

Публикация итогов нового исследования и методологии оценки запланирована на конец ноября.

