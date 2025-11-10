На Amazon AMD Ryzen 9800X3D и 7800X3D продавались лучше, чем все CPU Intel

Портал Wccftech со ссылкой на блогера TechEpiphany опубликовал отчёт о продажах центральных процессоров на Amazon за март 2025 года.

© Ferra.ru

В отчёте указывается, что чипмейкер AMD сохраняет доминирующее положение на рынке США, занимая долю в 83,80%. За этот период два наиболее востребованных процессора AMD, Ryzen 9800X3D и Ryzen 7800X3D, превзошли по продажам все современные модели Intel, доступные на маркетплейсе.

Amazon продала около 10 200 процессоров Intel, в то время как продажи Ryzen 9800X3D и Ryzen 7800X3D превысили 16 000 единиц.

Кроме того, в октябре Amazon продала около 5000 процессоров Ryzen 5500, 5000 процессоров Ryzen 9600X и по 3000 Ryzen 5700X, Ryzen 9700X и Ryzen 7600X. В общей сложности за этот месяц AMD продала около 52 800 CPU.

Среди предложений Intel самым популярным был Core i9-14900K, объём продаж которого составил около 1000 единиц. Core i7-14700K и Core Ultra 7 265K также показали похожие результаты.