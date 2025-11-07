Sony требует многомиллионную компенсацию от продавца поддельного мерча

Компания Sony подала в суд на продавца с eBay, который торговал поддельным мерчем PlayStation.

© sony

На zaocuand-002 подписано свыше 550 человек, и на его аккаунте больше девяти тысяч продаж. Sony требует от него по два миллиона долларов за каждое неправомерное использование товарного знака. Помимо компенсации, Sony хочет, чтобы продавцу запретили демонстрировать любую рекламу, связанную с PlayStation.

В иске отмечается, что zaocuand-002, скорее всего, живёт в Китае или другой стране со «слабой системой защиты прав на товарные знаки».

«Ответчик пытается избежать ответственности и смягчить ее последствия, работая как минимум под псевдонимом продавца, чтобы скрыть свою личность, а также весь масштаб и взаимосвязь своих операций по производству контрафактной продукции», — отмечается в иске.

