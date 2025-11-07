Europa Universalis V получила большой патч

Разработчики стратегии Europa Universalis V взялись за исправления багов, на которые жаловались игроки после релиза. Игра получила большой патч.

© кадр из игры

Он исправляет более 350 различных ошибок, в том числе критические, которые при определённых обстоятельства ломали игру.

В числе геймплейных доработок:

Страны, участвующие в гражданских войнах, больше нельзя пригласить в оборонительные союзы;

Брачные союзы автоматически расторгаются при смерти одного из супругов;

Страны, у которых есть военно-морской флот, теперь терпят такое же поражение, как и страны, у которых есть армия, когда теряют все свои подразделения;

Порог смены власти в колониях составляет 50 000, а не 25 000.

Очень много исправлений внесли в различные ситуации, которые возникают по ходу прохождения, а также в поведение искусственного интеллекта. Уделили внимание и проблемам с локализацией, поскольку игроки сетовали в том числе на трудности с русским языком. С патчноутом можно ознакомиться по ссылке.

Геймеры благодарят разработчиков за исправления критических ошибок, а также делятся пожеланиями. Просят добавить возможность ускорения игрового процесса, а также продолжить работу над поведением ИИ.

Напомним, что критикам очень понравилась Europa Universalis V, игроки также высоко оценили её, несмотря на чрезмерную сложность, корявый перевод на некоторые языки, включая русский, а также баги, приводящие к вылетам.