Симулятор бейсбола MLB The Show 26 будет развиваться с учетом игроков

Sony анонсировала MLB The Show 26. Увы, без фанфар, трейлера и даже релизного окна, зато с логотипом и разбором грядущих новшеств. Дело в том, что «знаменательный» год с MLB The Show 25 стал возможен благодаря отзывам игроков — следующая игра также должна строиться на «обратной связи и постоянном прогрессе».

© кадр из игры

Поэтому игрокам дали возможность познакомиться с описанием ключевых аспектов MLB The Show 26. В игровом процессе упор будет сделан на максимально реалистичные ощущения от игры в бейсбол. Сейчас разработчики пересматривают физику биты, эффекты от подач и рейтинги. Особый акцент будет сделан на режиме Road To The Show с ориентацией на средний и поздний этапы спортивной карьеры.

Не обойдётся и без возвращения режима, где поклонники смогут поучаствовать в моментах, определивших карьеру реальных звёзд бейсбола. Также желающие смогут продолжить получать новый контент с помощью платных «паков», некоторые из которых будут общими между MLB The Show 25 и грядущей игрой.

Напомним, что релиз MLB The Show 25 состоялся в марте 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Вероятно, следующая часть серии также станет исключительно консольной игрой и выйдет весной.