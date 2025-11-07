Перенос GTA 6 не связан с увольнениями в Rockstar

В сети успели провести связь между очередным переносом Grand Theft Auto VI и недавним скандалом вокруг увольнений в Rockstar Games. Якобы компания пытается подавить деятельность профсоюза, но её сотрудники дают отпор. Как результат, разработка стопорится.

© кадр из игры

В самой Rockstar Games утверждают, что уволенные специалисты «раскрывали конфиденциальную информацию». Но компанию продолжают обвинять во лжи, а у её офисов проводятся протесты.

Неясно, на чьей же стороне правда. Но в случае переноса GTA 6 — драма вокруг увольнений тут не причём. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Джейсон Шрайер. При этом он не отрицает, что увольнения и вся эта ситуация могут иметь последствия для игры в будущем.

«Этот перенос не был связан с увольнениями в прошлый четверг. Хотя они, безусловно, могут иметь долгосрочные последствия для проекта и привести к дальнейшему срыву сроков в будущем — из-за освободившихся вакансий, затяжных судебных тяжб, потери морального духа и т. д. Несмотря на это, GTA 6 не перенесли на полгода из-за увольнения 34 человек неделю назад. Об этом объявили в день отчёта Take-Two о доходах».

Теперь релиз GTA 6 ожидается 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series. Геймеры встретили новость о переносе довольно иронично, а акции Take-Two Interactive упали на 10%.

Тем временем Devolver Digital приняла непростое решение и… тоже сдвинула релиз своей неназванной игры на 19 ноября.

Ещё о переносе GTA 6 «высказались» авторы Cyberpunk 2077, но нарвались на гнев фанатов.