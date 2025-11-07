Фанаты Assassinʼs Creed опасаются переноса Hexe на 2027 год

Если вы только что проснулись: Grand Theft Auto VI вновь перенесли — теперь на 19 ноября 2026 года. Геймеры ожидаемо в трауре, а компании наверняка бросились просматривать графики релизов. Кто-то, как Devolver Digital, всё ещё смело и упорно бежит навстречу поезду, а кто-то, возможно, выберет более безопасный путь.

© кадр из игры

Официальных анонсов других крупных переносов пока не было (Devolver, мы вас любим), поэтому игроки пребывают в напряжённом ожидании.

Фанаты Assassinʼs Creed, к примеру, опасаются, что Ubisoft теперь перенесёт Assassin’s Creed Hexe на 2027 год. По слухам, новую часть серии планируют выпустить после окончания поддержки Shadows, когда-то в 2026 году.

Есть и альтернативное предложение — выпустить Hexe за ~3 недели до GTA 6. Как Assassinʼs Creed Odyssey перед Red Dead Redemption 2 в 2018 году, что не особо помешало успеху первой. Но RDR (мы и тебя любим) — не GTA (взгляните на продажи), поэтому вряд ли это хорошая идея.

Assassin’s Creed Hexe анонсировали ещё в 2022 году. Это новая мрачная часть серии, действие которой разворачивается в Германии XVI века, в разгар охоты на ведьм. А ещё она более линейная (поэтому меньшего масштаба).

Главной героиней должна стать колдунья по имени Эльза, которая умеет среди прочего управлять кошками. Больше подробностей — в материале инсайдера Тома Хендерсона.