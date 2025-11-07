Одна из лучших игр года стала временно бесплатной

Издатель Deep Silver и студия Warhorse Studios объявили в соцсетях о проведении бесплатных выходных для игры Kingdom Come: Deliverance 2. В течение ограниченного времени пользователи смогут бесплатно опробовать игру.

Акция продлится до 10 ноября на платформах Steam и Xbox Series X/S. Для участия на консолях необходима подписка Game Pass любого уровня. Прогресс, достигнутый в рамках бесплатного периода, будет перенесен при покупке полной версии.

Кроме того, на игру действуют скидки до 40% на стандартное и золотое издания Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam (до 13 ноября) и на золотое издание в Microsoft Store (до 19 ноября).

По данным Deep Silver, совокупные продажи серии приближаются к четырем миллионам копий.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Финальное сюжетное дополнение Mysteria Ecclesiae будет выпущено 11 ноября. Проект завоевал звание «Игра года» на NYX Game Awards 2025, а также является претендентом на эту награду на многих других премиях.

