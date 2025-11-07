Xeon и Ryzen 5500 сравнили в супербюджетных компьютерах

В одном из выпусков на YouTube-канале "Мидий" продемонстрировали, как в современных играх показывают себя сборки на Xeon E5 2680v4, Ryzen 5 5500 и Ryzen 5 3600.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессор Intel Xeon E5 2680V4/Ryzen 5 3600/Ryzen 5 5500, материнскую плату Atermiter X99-AR9/MSI A320M-A Pro/Gigabyte A520M K V2, оперативную память 32 ГБ DDR4 2400 МГц/16 ГБ DDR4 3200 МГц/32 ГБ DDR4 3600 МГц, видеокарту RTX 5050.

Все тесты проводились в 1080р с DLSS/FSR + FG.

Clair Obscure: Expedition 33 шла со средней частотой кадров 176 к/с (Xeon), 161 к/с (Ryzen 3600), 165 к/с (Ryzen 5500).

CS 2 запускалась со средним FPS на уровне 163 к/с (2680v4), 263 к/с (3600) и 164 к/с (5500).

Cyberpunk 2077 тестировалась со средней производительностью на уровне 93 к/с (Xeon), 94 к/с (3600) и 118 к/с (5500).

God of War запускалась со средним FPS в районе 105 к/с (Xeon), 95 к/с (3600) и 110 к/с (5500).

В игре The Last of Us 2 средняя частота кадров составляла 155 к/с (Xeon), 125 к/с (3600) и 160 к/с (5500).

© Мидий

Со всеми замерами вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Xeon в некоторых играх ощутимо уступает новым Ryzen, но результат у него в целом всё равно достойный. В части игр он также обходил 3600 и был на уровне 5500. Соответственно, если сборка на Xeon будет сильно дешевле, чем на Ryzen, то можете выбрать его для компа без возможности апгрейда. Однако если вы планируете постоянно улучшать свой комп, то покупайте Ryzen.