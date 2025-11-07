Демо гонки на грузовиках "Командиры Бездорожья" выходит в VK Play

Российская игровая студия "Фоксхаунд" с 7 ноября в 20:00 по МСК открывает доступ к публичной демоверсии своей многопользовательской гонки "Командиры Бездорожья".

Авторы обозначили, что тестирование пройдет в режиме выходного дня на платформе VK Play и продлится четыре недели - с 20:00 пятницы до 3:00 понедельника по МСК.

Главной целью называется вовлечение геймерского сообщества в процесс создания проекта.

"В отличие от классических закрытых альфа-тестов мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь по физике грузовиков, дизайну трасс и игровому процессу, чтобы улучшать игру уже на ранних этапах", - рассказал "РГ" директор по продукту Дмитрий Карасев.

"Командиры Бездорожья" - бесплатная многопользовательская онлайн-гонка, посвященная ралли-рейдам на российских грузовиках. Обещано, что игроки смогут глубоко модифицировать автопарк, основанный на советских и современных моделях, а трассы построены по реальным географическим локациям России.

Релиз "Командиров Бездорожья" запланирован на четвертый квартал 2026 года. Проект реализуется при поддержке АНО "Институт развития интернета" и Правительства Республики Мордовия.

В демо заявлена возможность проводить многопользовательские заезды до 12 игроков с 9 моделями грузовиков.

Рекомендуемые системные требования: i5/16Gb/3070 Ti.

"Фоксхаунд" основана в 2013 году в Саранске. Над проектом работают более 60 специалистов, ранее участники коллектива трудились над "Дальнобойщиками", Silent Storm, "Миром танков" и Snowrunner.