Десктопные процессоры Intel Bartlett Lake-S с 12 P-ядрами выйдут в 2025 году

Intel готовит к выпуску новое поколение настольных процессоров Bartlett Lake-S, которые станут последними чипами компании на сокете LGA 1700.

Эти CPU будут основаны исключительно на производительных P-ядрах без энергоэффективных E-ядер и предложат до 12 ядер / 24 потоков с поддержкой Hyper-Threading.

Флагман серии получит TDP 125 Вт, базовую частоту 3,4 ГГц и ускорение до 6,0 ГГц на одном ядре — на уровне Core i9-14900K.

Архитектура Raptor Cove обещает улучшенную игровую производительность по сравнению с гибридными моделями Arrow Lake-S, где часть нагрузки распределяется между E- и P-ядрами.

При этом новые Bartlett Lake-S не будут поддерживать разгон, зато обеспечат стабильность и высокую энергоэффективность для настольных систем и рабочих станций.

Ожидается, что серия дебютирует в IV квартале 2025 года, а старшая модель станет прямым конкурентом Ryzen 9000 и будущих CPU AMD на архитектуре Zen 6.