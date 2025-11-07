Cyberpunk 2077 запустили на первом мини-ПК NVIDIA для ИИ

Пользователи впервые смогли запустить Cyberpunk 2077 на новом мини-ПК NVIDIA DGX Spark, созданном для ИИ-задач.

Один из энтузиастов опубликовал на Reddit пост про то, как игра работает через эмуляцию x86-приложений на ARM-процессоре при помощи Box64.

Мини-ПК DGX Spark построен на чипе GB10 Blackwell Superchip, который включает 20-ядерный ARM-процессор, 6144 ядер CUDA и 128 ГБ LPDDR5X-памяти.

По мощности GPU устройство близко к RTX 5070, однако полноценной Windows для этой платформы нет — NVIDIA поставляет систему с DGX OS, основанную на Ubuntu.

В тесте Cyberpunk 2077 показал около 50 fps при 1080p и средних настройках, без поддержки DLSS. Энтузиаст отметил, что стабильность пока оставляет желать лучшего, но сам факт запуска AAA-игры на ARM-системе за $4000 — уже достижение.

Ранее YouTube-канал ETA Prime протестировал DGX Spark от MSI (EdgeXpert AI) — устройство успешно эмулировало игры с PlayStation 3 и Xbox, стабильно выдавая 60 fps.

Пока NVIDIA позиционирует DGX Spark как систему для ИИ, но энтузиасты уже видят в ней потенциал будущего «игрового ARM-компьютера».