Новые драйверы для GeForce оказались несовместимы с Forza

Отраслевой портал VideoCardz со ссылкой на форум пользователей видеокарт Nvidia GeForce сообщает о проблемах совместимости последних версий драйверов 581.80 WHQL и 581.57 с тремя старыми гоночными играми серии Forza: Forza Motorsport 6 Apex, Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 3.

© Ferra.ru

Речь идёт о том, что игроки сталкиваются с ошибкой AP204, указывающей на несовместимость их графических процессоров, включая современные модели, такие как GeForce RTX 5090, с указанными играми. Предполагается, что проблему поможет решить только откат до предыдущей версии драйвера из серии 580.

Представитель Nvidia Мануэль Гусман подтвердил наличие внутренней проблемы в официальном ответе на запрос об обратной связи по поводу версии 581.80. Он отметил, что команда компании занимается изучением возможных решений, но не может гарантировать их устранение. При этом он предположил, что проблема может быть связана с внутриигровыми проверками, которые не находятся под прямым контролем Nvidia.

В VideoCardz подчеркнули, что проблема касается этих игр. Кто не играет в старые версии Forza могут смело обновляться.