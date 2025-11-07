Faker установил рекорд чемпионата мира по League of Legends по числу уникальных чемпионов
Мидер T1 Ли Faker Сан Хёк сыграл на 14 разных чемпионов на Worlds 2025 по League of Legends — это рекорд турнира по количеству уникальных пиков в одном розыгрыше.
Достижение стало возможным благодаря системе Fearless Draft, применяемой на всех матчах плей-офф. В рамках этой системы чемпионы, однажды выбранные в серии best-of-3 или best-of-5, не могут быть повторно использованы.
Faker может увеличить показатель в финале против KT Rolster, который состоится 9 ноября в 10:00 по московскому времени. В случае победы он станет шестикратным чемпионом мира и первым игроком в истории, выигравшим три титула подряд.
Предыдущий рекорд принадлежал саппорту Чо BeryL Геон Хи: он использовал 12 уникальных чемпионов на Worlds 2021 и 13 — на Worlds 2022.
Worlds 2025 по League of Legends проходит с 14 октября по 9 ноября. На турнире выступают 17 команд, которые сражаются за призовой фонд в размере $ 5 млн.