Дженсен Хуанг заявил, что Китай может обойти США в гонке ИИ

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что Китай имеет все шансы обогнать США в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он говорил в ходе отраслевого мероприятия, где обсуждалось будущее ИИ. По его словам, разрыв между странами минимален, и Китай активно наращивает разработки.

Хуанг отметил, что для сохранения лидерства США необходимо привлекать разработчиков по всему миру. Однако доступ Китая к передовым графическим процессорам остается ограниченным. Речь идет о высокопроизводительных чипах для вычислений и обучения нейросетей, включая последнюю линейку Nvidia Blackwell. Эти решения используются в центрах обработки данных и системах массового обучения моделей ИИ.

Ситуацию осложняют торговые ограничения. Ранее американские власти ограничили экспорт некоторых моделей чипов в Китай. При этом в Nvidia заявляли, что не подавали заявления на получение лицензий на поставку новейших процессоров в страну, так как опасаются текущей политики Пекина в отношении компании.