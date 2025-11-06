Как получить значок «Криптогастрономия» в Peak: гайд

Peak получила свежее обновление, которое добавило в игру новый биом и, конечно же, новенькие значки с наградами. «Криптогастрономия» — один из новых значков, но условия для его получения могут немного сбивать с толку. Портал PC Gamer рассказал, что нужно сделать, чтобы разблокировать это достижение.

© Steam

Для того, чтобы открыть значок «Криптогастрономия», игроку нужно приготовить и съесть мандрагору. Звучит просто, но основная сложность достижения — в поисках мандрагоры. Со стороны она неотличима от обычного целебного корня, который можно найти в новом биоме, но у нее есть лицо, и она будет в прямом смысле слова кричать, пока игрок не спрячет ее в инвентарь.

Попав в радиус крика мандрагоры, игрок станет сонным. Даже если мандрагору вытащит из земли другой игрок, сонными станут все, кто слышат крик. Избавиться от статуса можно с помощью энергетического напитка, но он вернется, как только эффект напитка закончится. Лучше использовать лекарство или фонарь фей.

Приготовить мандрагору можно на портативной плите или на костре на пике карты. Съев мандрагору, игрок получит целительный эффект и сразу же откроет достижение. По завершению забега откроется и дополнительная награда — уникальная шляпа.