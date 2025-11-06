Разработчики Diablo 4 рассказали о своем подходе к выпуску обновлений

Ассистент геймдиректора Diablo IV Завен Арутюнян рассказал, как разработчики подходят к выпуску обновлений.

© кадр из игры

По словам Арутюняна, у команды Diablo нет цели постоянно переделывать или ломать игру. Вместо этого авторы смотрят на различные аспекты, оценивают их полезность и работоспособность, а потом решают, что предстоит изменить.

Некоторые вещи в Diablo 4, как отметил Арутюнян, не менялись с самого запуска, что стало проблемой при создании «Башни». Он также добавил, что просто убирать разные механики разработчики не стремятся. Они хотят обновлять их, чтобы игра развивалась динамично и не теряла своей основы.

Ранее стало известно, что в Diablo 4 к концу десятого сезона запустили два временных события: Благословение Матери и Сезонное Великолепие. А о том, что ждёт игроков в новом, 11-м сезоне, подробнее можно почитать в нашем материале.

Кстати, по слухам, уже в декабре для Diablo 4 могут анонсировать новое дополнение.