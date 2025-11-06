Разработчик объяснил, почему Prey стала игрой-долгостроем

Разработчик и издатель Скотт Миллер рассказал, почему Prey стал долгостроем 3D Realms Entertainment и как игра изменилась за долгие годы создания.

© кадр из игры

По словам Миллера, у команды уже была демоверсия для E3 1998 года и множество идей. Основной механикой в Prey должны были стать порталы, использовать которые можно было практически без ограничений. Но студия не смогла довести до ума движок игры, даже с помощью сторонних разработчиков. Тогда приняли решение сосредоточиться на Duke Nukem Forever.

Издателю вернули вложенные 900 тысяч долларов, объяснив, что Prey откладывают в долгий ящик. Вернулись к этой игре после предложения от издателя Gathering of Developers. В итоге многие идеи, которые обсуждались ещё в конце 90-х, в игру не попали. Сам Миллер больше всего жалеет, что до релиза Prey не дожила портальная пушка, хотя в демоверсии она была.

Несмотря на проблемы с разработкой, Prey заслужила любовь фанатов и признание, которое тянется сквозь года. Недавно журнал PC Gamer включил её в топ-100 лучших игр для PC.