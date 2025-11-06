Krafton отчиталась о финансовых успехах и рассказала о планах на PUBG 2.0

Компания Krafton представила финансовый отчёт, в котором упомянули грандиозные планы.

© кадр из игры

Выручка в третьем квартале выросла на 21 процент по сравнению с прошлым годом и составила 604,2 $ млн, а операционная прибыль увеличилась на 7,5% и составила 241,9 $ млн. В компании отметили, что добились результатов во всех направлениях своей работы, а «платформы для РС установили новые рекорды по квартальной выручке, рост которой в годовом исчислении достиг 29%». В том числе благодаря популярности PUBG: Battlegrounds за счёт коллабораций с известными артистами и брендами.

Представители Krafton заявили, что планируют и дальше развивать PUBG и PUBG Mobile. Что касается «старшей» версии королевской битвы, компания работает над её улучшением до PUBG 2.0 с улучшенным контентом и расширенными пользовательскими режимами.

Krafton собирается и дальше расширять своё присутствие на игровом рынке за счёт развития новых проектов и присутствия в киберспортивных дисциплинах.

Напомним, что ранее Krafton объявила о переходе на концепцию «ИИ превыше всего», согласно которой нейросети будут включены почти во все сферы работы. Делают это, в частности, для того, чтобы освободить сотрудников и дать им заниматься творчеством.