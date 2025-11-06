Разработчики Halo 3 считают, что ролики в игре не должны быть круче геймплея

Дизайнер оригинальной Halo: Combat Evolved Джейми Гризмер и дизайнер кампании Halo 3 Найлс Санки рассказали о важном правиле, которое сформировалось во времена работы в Bungie.

© кадр из игры

Они упомянули Halo 5, которой недавно исполнилось 10 лет, и отметили, что вступительный ролик к игре был настолько ярким и красочным, что весь геймплей на его фоне казался невзрачным.

«Как будто они отдали камеру Супермену. В истории о супергероях это нормально, но в истории о войне это снижает накал страстей», — отметил Гризмер.

Санки добавил, что в Bungie зародилось важное правило, согласно которому ролики не должны быть круче игрового процесса. Задача видео, по его словам, дополнять геймплей, а не затмевать его.

Напомним, что в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series выйдет ремейк Halo: Campaign Evolved. Анонс уже вызвал споры в сообществе. Одни ругают визуальный стиль за несоответствие оригиналу, другие же остались довольны увиденным.