Симулятор зоопарка Planet Zoo получит продолжение

Frontier Developments отпраздновала 6-летие Planet Zoo — cимулятор зоопарка вышел 5 ноября 2019 года на PC, а позже добрался до PS5 и Xbox Series.

© кадр из игры

В честь этого события авторы подтвердили активную разработку новой игры серии. Подробнее о продолжении расскажут в следующем году.

А ещё с фанатами Planet Zoo поделились праздничным роликом, в котором блогеры и стримеры из сообщества делятся трогательными историями. Ну и о небольшой игровой статистике тоже не забыли:

сыграно более 200 млн часов.

3,3 млрд рождённых животных;

создано 8,6 млн зоопарков в режиме франшизы;

505 млн животных выпущено на свободу.

Planet Zoo предлагает игрокам строить и управлять зоопарками, создавая идеальный мир для диких животных. В Steam у симулятора «очень положительный» рейтинг на основе более 90 тыс обзоров с 91% одобрения. В России игру больше не продают, но у неё имеется официальная русская локализация.