В Pillars of Eternity стартовала бета пошагового режима

Создатели ролевой игры Pillars of Eternity выпустили трейлер в честь начавшегося бета-теста пошагового режима. По словам Obsidian, он настолько хорошо зарекомендовал себя в сиквеле, что его решили добавить в игру 10-летней давности. Разумеется, с рядом изменений, основанных на отзывах аудитории.

© кадр из игры

Пошаговые бои в PoE будут больше похожи на сражения в реальном времени, потому что количество действий в них будет зависеть от ресурсов, которыми обладает персонаж. Значительно ограничили «бесплатные действия».

Чтобы боёвка не казалась медленнее, её также видоизменили и сделали более смертоносной. Также геймерам дадут возможность в любое время включить или выключить пошаговый режим.

Игроков также предупредили, что режим ещё не до конца отлажен, поэтому баги наверняка не заставят себя ждать. О них попросили оперативно сообщать для быстрой «полировки». Принять участие в тестировании можно как на PC, так и на Xbox.

Напомним, что в марте Pillars of Eternity получила масштабное обновление в честь юбилея.