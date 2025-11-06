В Петербурге пройдет фестиваль видеоигр

Эксперты и энтузиасты обсудят, как видеоигры исчезают из цифровых библиотек, особенно те, что требуют постоянного онлайн-доступа. Например, недавно из цифровых магазинов исчезла гонка The Crew — и вместе с ней пропали сотни часов веселья. Такая тема стала центральной для этого года — «Сохранение истории игр».

Что ждет гостей? В течение семи дней на Конюшенной площади пройдут лекции, дискуссии, турниры и даже экскурсии по первым легендарным приставкам — Dendy, Sega Mega Drive и Super Nintendo. В программе — как раньше распространялись игры, почему старые кассеты и диски ценны, как оживить игру десятилетней давности и что делают студии, чтобы сохранить свое наследие.

Начиная с 10 ноября, эксперты расскажут о том, кому действительно принадлежат игры и как визуальный язык видеоигр формирует восприятие мира. В последующие дни гостей ждут захватывающие турниры в классических аркадах, лекции о медиа и геймификации, а также вечеринки с диджеями.

Самое интересное — все дни будут насыщены эксклюзивными показами коллекций, экскурсами по культовым приставкам и живыми обсуждениями. А 16 ноября состоится финальная дискуссия с разработчиками и презентации свежих инди-проектов.