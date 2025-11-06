Rockstar Games уволили несколько десятков сотрудников за слив информации

В начале ноября появились сообщения о том, что компания Rockstar Games уволила не менее тридцати сотрудников, предположительно, из-за их попыток создать профсоюз. Все сокращенные специалисты были связаны с Независимым профсоюзом Великобритании (IWGB) и участвовали в закрытом сервере объединения в Discord. В ответ на это издатель Take-Two заявлял, что кадровые изменения были вызваны «грубыми нарушениями». Теперь студия Rockstar Games официально прокомментировала ситуацию изданию Bloomberg.

© Газета.Ru

Представители Rockstar заявили, что увольнения связаны с распространением и обсуждением конфиденциальных материалов на открытой площадке, что является нарушением внутренних регламентов. В компании подчеркнули, что принятое решение никак не связано с желанием сотрудников вступить в профсоюз или участвовать в его деятельности. Таким образом, Rockstar отвергает обвинения в попытке пресечь профсоюзную активность.

Президент IWGB, Алекс Маршалл, резко раскритиковал позицию студии, отметив, что руководство, по его мнению, больше озабочено вопросами профсоюзов, чем возможными задержками в разработке GTA VI. Маршалл выразил мнение, что студия опасается того, что работники будут обсуждать отстаивание более справедливых условий труда и коллективного голоса.

Издание Bloomberg также напомнило, что Rockstar всегда уделяла повышенное внимание вопросам безопасности, особенно после крупномасштабной утечки материалов, касающихся первого трейлера GTA VI, которая вошла в историю игровой индустрии как один из самых значительных инцидентов.

Выход игры GTA 6 запланирован на 26 мая 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Версия для ПК пока официально не подтверждена.

Ранее была анонсирована российская игра для ПК и консолей по мультсериалу «Киберслав».