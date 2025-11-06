PC Gamer назвал лучшие видеокарты ноября 2025 года

Журнал PC Gamer опубликовал свежий рейтинг лучших видеокарт, доступных на рынке в ноябре 2025 года.

Лидером стала Radeon RX 9070, которую издание назвало «золотой серединой» между ценой и производительностью. Устройство с 16 ГБ памяти обеспечивает стабильный гейминг в 2K и 4K и останется актуальным несколько лет.

На втором месте — Radeon RX 9060 XT, отличающийся низким энергопотреблением и доступной ценой, особенно в версии с 16 ГБ VRAM. Замыкает тройку Intel ARC B570, признанная лучшей бюджетной картой для игр в 1440p.

Лучшей видеокартой NVIDIA названа RTX 5070 Ti, занявшая четвёртое место. По мнению PC Gamer, она превосходит RX 9070 XT благодаря поддержке DLSS 4 и технологии MFG.

Пятое место досталось флагману RTX 5090 — единственной видеокарте, способной обеспечивать комфортный гейминг в 4K с трассировкой лучей без апскейлеров.