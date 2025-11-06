GTA V и EA Sports FC 26 стали лидерами продаж в России

Сеть М.Видео подвела итоги продаж видеоигр за сентябрь–октябрь 2025 года.

© Ferra.ru

По данным ритейлера, лидерами стали Grand Theft Auto V и EA Sports FC 26, которые возглавили рейтинги как по количеству проданных копий, так и по выручке.

В топ также вошли Mafia: The Old Country, Mortal Kombat 11, It Takes Two, The Witcher 3 и UFC 5. По итогам осени, игры для PlayStation 5 обеспечили около 60% всей выручки, что подтверждает рост популярности японской консоли текущего поколения.

Основные продажи пришлись на спортивные симуляторы (30%), экшены и шутеры (25%) и сюжетные приключенческие игры (20%). Классические хиты вроде Minecraft, Red Dead Redemption 2 и It Takes Two продолжают стабильно удерживать позиции в рейтинге.