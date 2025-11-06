Облачный стриминг PS5-игр вышел из беты и получил крупное обновление

Компания Sony официально вывела облачный стриминг игр для PlayStation 5 из бета-тестирования.

С 5 ноября функция стала доступна всем подписчикам PlayStation Plus Premium, позволяя запускать игры прямо из библиотеки или каталога PS Plus без установки на консоль.

На старте поддерживаются тысячи тайтлов, включая GTA V, Final Fantasy VII Rebirth, Resident Evil 4, Astro Bot, Hogwarts Legacy и The Last of Us Part II Remastered.

Sony также обновила интерфейс PlayStation Portal: появились отдельные вкладки Cloud Streaming, Remote Play и Search, а стриминг теперь поддерживает 3D-звук, проверку соединения и защиту по паролю.

Среди новых возможностей — покупки прямо во время игры, опции доступности и приглашения в мультиплеер из быстрого меню.

Теперь можно играть на PS Portal, даже если консоль используется другим пользователем, при условии стабильного Wi-Fi.