Вышли шесть эпизодов Dispatch от авторов The Wolf Among Us

5 ноября состоялся релиз пятого и шестого эпизода игры Dispatch — комедийного проекта от студии AdHoc. Шесть эпизодов уже доступны в Steam и PlayStation 5. Финал игры состоится 12 ноября.

Игра повествует о супергерое Меха-мене. Его костюм сломался во время сражения с врагом, теперь ему предстоит работать диспетчером в бюро сверхлюдей. Он начинает руководить бывшими злодеями, которые должны реабилитироваться в супергероев.

Пользователям предстоит отправлять своих подопечных на места преступлений, выбирая варианты в многочисленных диалогах. Принятые решения повлияют на отношения с командой.

Главную роль в игре озвучил звезда культового сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Разработчиками выступили одни из создателей знаменитых The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands.