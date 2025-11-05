Где найти ржавые инструменты в Arc Raiders: гайд

В Arc Raiders можно найти тонны всяческих ресурсов, и назначение большинства из них игра объясняет прямым текстом. Ржавые инструменты — не тот случай; они считаются редким материалом и далеко не так бесполезны, как кажется. Портал PC Gamer рассказал, как найти инструменты для прокачки оружейника.

© Steam

Ржавые инструменты лучше всего искать вокруг машин на свалке, на нижних этажах водоочистного комплекса и в основном комплексе на дамбе. При доле везения все три локации можно обойти за один забег, плюс рядом находятся несколько точек эвакуации.

Контейнерный склад и пункт техобслуживания на карте Spaceport — тоже неплохие варианты, поскольку они рядом, но карта в целом более опасна, чем дамба.

Тщательно проверьте следующие локации.

Dam Battlegrounds : свалка, водоочистной комплекс и основной комплекс

: свалка, водоочистной комплекс и основной комплекс Spaceport : пункт техобслуживания, контейнеры

: пункт техобслуживания, контейнеры Blue Gate: место крушения, складские помещения, КПП

Ржавые инструменты технически относятся к категории редких (синих) предметов, но лучше не тратить их, пока вы не прокачаете оружейника в первый раз. Отыскав инструменты, спрячьте их в защищенный контейнер, чтобы не потерять предмет в случае смерти.