Где найти ржавые инструменты в Arc Raiders: гайд
В Arc Raiders можно найти тонны всяческих ресурсов, и назначение большинства из них игра объясняет прямым текстом. Ржавые инструменты — не тот случай; они считаются редким материалом и далеко не так бесполезны, как кажется. Портал PC Gamer рассказал, как найти инструменты для прокачки оружейника.
Ржавые инструменты лучше всего искать вокруг машин на свалке, на нижних этажах водоочистного комплекса и в основном комплексе на дамбе. При доле везения все три локации можно обойти за один забег, плюс рядом находятся несколько точек эвакуации.
Контейнерный склад и пункт техобслуживания на карте Spaceport — тоже неплохие варианты, поскольку они рядом, но карта в целом более опасна, чем дамба.
Тщательно проверьте следующие локации.
- Dam Battlegrounds: свалка, водоочистной комплекс и основной комплекс
- Spaceport: пункт техобслуживания, контейнеры
- Blue Gate: место крушения, складские помещения, КПП
Ржавые инструменты технически относятся к категории редких (синих) предметов, но лучше не тратить их, пока вы не прокачаете оружейника в первый раз. Отыскав инструменты, спрячьте их в защищенный контейнер, чтобы не потерять предмет в случае смерти.