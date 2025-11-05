«Одна из лучших игр года»: шутер Arc Raiders получил 94 балла на Opencritic

30 октября состоялся релиз Arc Raiders — новой игры студии Embark, авторов The Finals. Спустя неделю у эвакуационного шутера от бывших разработчиков Battlefield появились оценки критиков.

Так, на агрегаторе Opencritic у игры 94 балла из 100 — это самая высокооценённая игра года вместе с рогаликом Hades 2. Критики называют новинку одним из лучших шутеров последних лет, которому удалось грамотно объединить геймплей против опасных машин Arc и других игроков, которые не всегда оказываются враждебными. Журналисты предполагают, что будущие игры жанра будут обращать внимание в первую очередь на Arc Raiders, а не только на Escape from Tarkov.

Что пишут критики об Arc Raiders