5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Stray Children

RPG от создателей Moon: Remix RPG Adventure — культовой игры для PS1, частично вдохновившей Undertale. Студия Onion Games с тех пор выпустила пару проектов, но Stray Children — первая ролевая игра разработчиков за десятки лет. По сюжету, протагонист живет в мире, где взрослые внезапно начали очень плохо относиться к детям, поэтому он отправляется в видеоигру, где мир работает по прямо противоположным правилам. Боевая система пошаговая и, на первый взгляд, чуть более традиционная, чем в Moon. А пиксель-арт идеально воспроизводит очарование графики 1990-х — тогда разработчики отточили его до предела с помощью технологий, рассчитанных для трехмерных игр.

© Steam

As Long As You’re Here

Меланхоличное сюжетное приключение о женщине, начинающей испытывать симптомы болезни Альцгеймера. Пожилая Энни постепенно теряет связь с настоящим; семья женщины мирится с новой реальностью, пока героиня глубже погружается в прошлое и видит воспоминания, связанные с давно погибшим братом.

© Steam

Evil Egg

Бесплатный twin-stick шутер, способный либо перенести игрока в другое измерение, либо вызвать мигрень — одно из двух. Evil Egg позиционируется автором как потерянная игра эпохи аркадных автоматов, и, хотя в реальности она никогда не существовала, соло-разработчик Ivy Sly умело сочетает влияние старых аркадных автоматов с элементами хоррора и электронным саундтреком. Evil Egg также предлагает бесконечное количество уровней и таблицу лидеров.

© Steam

ScootX

Из раннего доступа Steam вышла ScootX: самокатная аркада в духе серий Skate и Tony Hawk’s Pro Skater. Игра делает особый акцент на симуляцию физики, причем речь не только о самокате, но и о виртуальном теле игрока: по словам разработчиков, каждый трюк выдает те же реакции, что и в реальности. ScootX позволяет покататься как в парках, так и на улицах, а также поддерживает пользовательские моды.

© Steam

Mittelland AD

Пошаговый симулятор торговли, изначально вышедший в 1996 году под названием Die Fugger 2. В Mittelland AD игроку предстоит разбогатеть в Германии XVII века, причем не обязательно этичным путем: игра также позволяет грабить и демпинговать конкурентом. Mittelland AD предоставляет возможность посостязаться с пятью другими торгоцами в режиме hot seat, а текст и озвучка доступны на немецком и английском языках.