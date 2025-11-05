Экран iPhone 17 Pro Max не попал даже в двадцатку лучших

Эксперты DxOMark опубликовали результаты тестирования дисплея флагманского iPhone 17 Pro Max. Эксперты отметили улучшения по сравнению с предыдущей моделью, но также указали и на ряд существенных недостатков.

По итогам исследования DxOMark присудили экрану флагманского смартфона Apple 151 балл, благодаря чему гаджет занял 25-е место в общем рейтинге и 20-е — в своем ценовом сегменте. По этому показателю смартфон уступает даже бюджетному Google Pixel 9a (155 баллов) и старым китайским флагманам вроде Honor Magic6 Pro (157) или Vivo X100 Pro (153). Лидером рейтинга остается Google Pixel 10 Pro XL (161 балл).

iPhone 17 Pro Max оснащен 6,9-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 1320х2868 пикселей и динамической частотой обновления 120 Гц. Аналитики DxOMark отметили повышение точности цветопередачи и улучшенное воспроизведение HDR-видео. Среди сильных сторон также указаны стабильная работа функции True Tone, высокая чувствительность сенсорного слоя и наличие режима DC Dimming, снижающего эффект мерцания при низкой яркости.

К слабым сторонам дисплея специалисты отнесли снижение яркости и контрастности при недостаточном внешнем освещении, а также относительно низкую эффективность антибликового покрытия. Несмотря на технические усовершенствования, итоговая оценка устройства не позволила ему выйти на уровень экранов ведущих моделей конкурентов.

