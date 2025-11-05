Windows сжали до невероятных размеров

Энтузиасту удалось сжать установочный файл операционной системы (ОС) Windows 7 до рекордно малых размеров. Об этом сообщает издание Tom's Hardware.

© Lenta.ru

У пользователя под ником Xeno получилось сжать загрузочный дистрибутив Windows 7 до 69 мегабайт. Специалисты отметили, что если установить ОС из этого файла, то она даже будет работать, однако с большими ограничениями. Xeno заметил, что хочет улучшить дистрибутив, выпустив более полезную версию до конца года.

Журналисты заметили, что в установленной из пакета невероятного размера 69 мегабайт системы практически ничего не работает — блогер оставил только самые важные функции ОС. Для того, чтобы запустить многие сервисы и программы, нужно скачать их из интернета.

«Здесь практически ничего не может работать из-за отсутствия критически важных файлов, таких как общие диалоговые окна и элементы управления», — описал свой дистрибутив энтузиаст. Весь установочный пакет состоит всего из 295 файлов. Xeno пообещал, что будет улучшать дистрибутив, чтобы сделать его более полезным — из-за высокого общественного интереса.

В конце октября выяснилось, что в операционную систему Windows и официальные сервисы Microsoft вернут виртуального помощника. Его назовут Mico и он будет работать на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot.