Wccftech раскрыл ключевые детали грядущей линейки видеокарт AMD RDNA 5

Портал Wccftech опубликовал сводный материал о будущем поколении графических ускорителей AMD RDNA 5, собрав утечки, слухи и официальные данные.

Главное новшество архитектуры — переработанные вычислительные блоки с 128 потоковыми ядрами вместо 64, как у RDNA 4.

Флагманская модель получит 96 CU и до 12 288 потоковых процессоров, а также до 32 ГБ памяти с шиной 512 бит (или 24 ГБ / 384 бит). По производительности карта должна конкурировать с NVIDIA RTX 6080.

Средние модели предложат 40 и 24 CU (5120 и 3072 ядер), а бюджетная версия — 12 CU и 1536 ядер с 128-битной шиной.

AMD также внедрит новые блоки Neural Arrays и Radiance Cores для ускорения ИИ-вычислений и трассировки лучей, а технология Universal Compression снизит нагрузку на видеопамять.

Серия GPU получила кодовое имя Alpha Trion, а дебют RDNA 5 ожидается на CES и Computex 2026.