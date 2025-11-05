В The Verge протестировали игровой режим Xbox на портативной консоли MSI Claw

Журналисты The Verge протестировали новый режим Xbox Full Screen Experience (FSE) на портативной консоли MSI Claw и остались недовольны его качеством.

© Ferra.ru

Несмотря на то, что обновление интерфейса сделало систему немного удобнее, игровой опыт всё ещё далёк от стабильного.

На MSI Claw режим работает хуже, чем на ROG Ally: сохраняются проблемы со спящим режимом, не работает длительное нажатие кнопки Xbox, а приложения Xbox и MSI Center конфликтуют между собой. В результате система периодически зависает или теряет управление.

Тест показал, что новый режим Xbox для Windows всё ещё находится в «сыром» состоянии. Даже на поддерживаемых устройствах, вроде ROG Ally и ROG Ally X, он требует доработки и оптимизации.

Microsoft пока распространяет Xbox FSE как предварительную версию, но пользователи ожидают, что к финальному релизу большинство ошибок будет устранено.