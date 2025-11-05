Все очень плохо: в The Verge протестировали игровой режим Xbox на портативной консоли MSI Claw
Журналисты The Verge протестировали новый режим Xbox Full Screen Experience (FSE) на портативной консоли MSI Claw и остались недовольны его качеством.
Несмотря на то, что обновление интерфейса сделало систему немного удобнее, игровой опыт всё ещё далёк от стабильного.
На MSI Claw режим работает хуже, чем на ROG Ally: сохраняются проблемы со спящим режимом, не работает длительное нажатие кнопки Xbox, а приложения Xbox и MSI Center конфликтуют между собой. В результате система периодически зависает или теряет управление.
Тест показал, что новый режим Xbox для Windows всё ещё находится в «сыром» состоянии. Даже на поддерживаемых устройствах, вроде ROG Ally и ROG Ally X, он требует доработки и оптимизации.
Microsoft пока распространяет Xbox FSE как предварительную версию, но пользователи ожидают, что к финальному релизу большинство ошибок будет устранено.